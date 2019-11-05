Şehit Uzman Çavuş Suat Topçu son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Suat Topçu, ebediyete uğurlandı.

İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit düştü.

Şehidin Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanına götürüldü.

Şehit için havalimanında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı helikoptere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Yenimahalledeki babaevinde helâllik alındı. Ardından cenaze namazı kılınmak üzere İmam Hatip camine götürüldü. Cenaze namazına askeri erkân, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Topçu asri mezarlıktaki Garnizon şehitliğinde sonsuzluğa uğurlandı.

ulusal.com.tr