Şehitler Ayhan Çam ve Berkay Işık son yolculuğuna uğurlandı
Pençe 3 harekatı kapsamında şehit olan 2 asker son yolculuklarına uğurlandı. Şehit törenlerine binlerce yurttaş katıldı.
YURT 03.01.2020, 18:19 03.01.2020, 19:50
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan 2 kahraman asker ebediyete uğurlandı.
Şehitler için Şırnak'ta askeri tören düzenlendi. Ardından memleketlerine uğurlandılar.
Şehit Piyade Er Ayhan Çam için Çorum'un Uğurludağ ilçesinde tören yapıldı. Çam, yaklaşık iki yıldır görev yapıyordu.
Şehit için Yeni Cami'de tören yapıldı. Ardından Çam, Eski Çeltek köyünde sonsuzluğa uğurlandı.
Piyade Sözleşmeli Er Berkay için İstanbul'da tören yapıldı.
Cenaze namazı İkitelli Cemevi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.
Şehit Berkay, ardından memleketi Tokat'a uğurlandı.
ulusal.com.tr
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