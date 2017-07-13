Antalya’nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Düden Şelalesi Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından kurutuldu. Şelalenin suyu, tarım alanlarındaki sulama ve HES nedeniyle kesildi. Yaklaşık bir haftadır su verilmeyen şelaleyi görenler ise şaşkınlığın yanı sıra hayal kırıklığı yaşıyor.

Burası Antalya’nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Düden Şelalesi. Bir zamanlar gürül gürül akan şelaleden geriye işte bu görüntüler kaldı.



Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi’ne, yaklaşık bir haftadır DSİ tarafından su verilmiyor. Nedeni ise, tarım alanlarındaki sulama ve HES…



Şelale, Döşemealtı İlçesi’ndeki Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere iki büyük kaynağın sularıyla besleniyordu. Yağışların az olması su kaynaklarını olumsuz etkiledi. Üstüne bölgede, tarım arazilerinin sulanması sebebiyle Düden Şelalesi’nin suyu kesildi.



Şelaleyi ziyarete gelenler ise, gördükleri karşısında hem büyük şaşkınlık hem de hayal kırıklığı yaşıyor.



Düden Şelalesi’nin içindeki su kaynağının oluşturduğu nehir ise akışına devam ediyor.



Şelale’nin bir de Lara’da falezlerden denize döküldüğü yer var ki, orada da durum maalesef aynı. Yalnızca nehir suyuyla beslenen şelalede kesinti nedeniyle, yarı yarıya su kaybı oluştu.



Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait olan şelaleyi, Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi ANSET işletiyor. Yaşanan su sıkıntısı yetkililerin gözlerini şelaleye çevirdi. Sorun, şelale içindeki su kaynağından pompalarla uygulanacak devirdaim sistemiyle çözülmeye çalışılacak. Ta ki DSİ şelaleye suyu yeniden salıncaya kadar…



Yine dünyaca ünlü doğa harekalarından Kurşunlu Şelaslesi ise, bölgedeki 3 bine yakın kaçak sondaj kuyusu ve bu yıl yağışların az olması nedeniyle tamamen kurudu.



18 metre yükseklik ve 20 metrenin üzerinde genişlikten akan şelalenin son hali büyük üzüntü yarattı. Görkemli şelaleden geriye sadece iki noktada ve yok denecek kadar ölçüde su miktarı kaldı.





ulusal.com.tr