İstanbul'da su baskınlarında zarar görenler için kaymakamlıklarda "hasar ve zarar tespit komisyonları" oluşturuldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan şiddetli yağış ve su baskınlarında zarar gören vatandaşlarımız, İstanbul Valiliği tarafından ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan “Hasar ve Zarar Tespit Komisyonları"na müracaatta bulunabilirler" denildi.