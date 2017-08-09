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Şemdinli'de iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde askeri üs bölgelerinde çalışma yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kazada iş makinesi operatörü 22 yaşındaki Turan Güneri hayatını kaybetti.

Şemdinli'de iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Şemdinli İlçesi'nin Irak - İran sınırındaki üçgende bulunan Mergesav alanında askeri üs bölgelerinde çalışma yapan makinesi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle uçuruma yuvarlandı.

Kazada operatör Turan Güneri olay yerinde hayatını kaybetti.

İş makinesi operatörünün cenazesi ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şemdinli #iş #makinesi #uçuruma #yuvarlandı
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