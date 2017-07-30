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Şemdinli'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 2 köy ile 3 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Şemdinli'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 köy ve 3 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Altınsu ve İncesu köyleri ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezraları sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Şemdinli ilçesi Altınsu ve İncesu köyleri ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezraları mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 30 Temmuz 2017 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu ve İncesu köyleri ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezralarının mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #şemdinli #sokağa çıkma yasağı
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