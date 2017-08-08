TİGEM'in Karacabey Tarım İşletmesi'nde satışa sunulan 74 Arap tayından 65'i alıcı buldu. Açık artırma usulü gerçekleştirilen satışlarda 'Şenhan' isimli tay 240 bin liraya satıldı.

Eskişehir Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 74 safkan Arap tayı, Karacabey Tarım İşletmesi'nde satışa sunuldu. 65 tayın alıcı bulduğu açık artırmada, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 3 milyon 355 bin lira gelir elde etti.



Karacabey Harası'nda gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören açık artırmada 74 Arap tayı görücüye çıktı.



Açık artırmada 65 tay alıcı bulurken, en yüksek bedel 240 bin lirayla Mozaik Tarım A.Ş tarafından "Şenhan'' isimli tay için verildi. "Şenhan''ı 210 bin lirayla "Çataltepe", 200 bin lirayla ''Haralı'' isimli hayvanlar takip etti.



En düşük fiyatlı tayın 10 bin liradan alıcı bulduğu açık artırmada 8 taya alıcı çıkmazken bir tayın satışından vazgeçildi.



TİGEM, 65 tayın satışından 3 milyon 355 bin lira gelir elde etti.