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Serinlemek için denize giren genç akıntıya kapıldı

Üsküdar'da serinlemek için denize giren 5 kişiden biri akıntıya kapıldı.

Serinlemek için denize giren genç akıntıya kapıldı

İstanbul Üsküdar'da serinlemek için denize giren 5 kişiden biri akıntıya kapıldı.

Kandilli sahil kenarında akşam saatlerinde serinlemek üzere denize giren Muhammet Hasan Demir (15) bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine sahil kenarına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri ile dalgıçların yürüttüğü çalışmalarda bir ize rastlanmadı.

Demir ile birlikte denize girdiği belirlenen 4 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #üsküdar #sahil #denize giren genç akıntıya kapıldı #boğulma
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