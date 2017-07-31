Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var
Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var
Ağır tahriği kaldırıyorlar
Ağır tahriği kaldırıyorlar
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Serinlemek isteyen 10 kişi boğularak öldü

Dün birçok ilimizde meydana gelen boğulma olaylarında 10 kişi hayatını kaybetti.

Serinlemek isteyen 10 kişi boğularak öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelde denize giren Rus turist Alexander Shevchenko (56) boğularak öldü.
 
Giresun Tirebolu'da denizde kaybolan iki kişiden Ümit Kılıç'ın (18) da cesedi bulundu. Kılıç'la birlikte kaybolan Onur Öztürk'ün cesedi önceki akşam bulunmuştu.
 
Van'da evlerinin yakınındaki su birikintisine düşen 3 yaşındaki A.B. isimli çocuk boğuldu.
 
İstanbul'dan bir akrabasının düğünü için Ordu'nun Perşembe ilçesine giden Yunus Çam (48), yakınlarıyla denize girdi. Bir süre yüzen Çam daha sonra gözden kayboldu. Kurtarma ekipleri tarafından bulunarak hastaneye kaldırılan Çam'ın boğulduğu belirlendi.
 
Ordu'nun Ünye ilçesinde de, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşları Kerem Ateş'i kurtarmak için denize giren Tayfun Kement (20) ile Mehmet Karagöz (33) boğularak can verdi.
 
Sakarya'da evinin bahçesindeki havuzun kenarında torununu gezdiren Nurayyet Yıldırım (55), suya düşünce boğuldu.
 
Karasu ilçesinde ise denize giren Osman Aydınlı (25) boğuldu.
 
Elazığ'da serinlemek için girdiği Keban Barajı'nda kaybolan oto tamircisi Rafet Aydoğan'ın (60) cesedi bulundu.
 
İstanbul Bakırköy'de de serinlemek için denize giren İran uyruklu Mostafa Hosseini (41) hayatını kaybetti.

Etiketler; #antalya #giresun #van #istanbul #ordu #sakarya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Erken seçimin ayak sesleri
Sonraki Haber
Kentsel dönüşümde 'türbe' tartışması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.