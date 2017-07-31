Dün birçok ilimizde meydana gelen boğulma olaylarında 10 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelde denize giren Rus turist Alexander Shevchenko (56) boğularak öldü.



Giresun Tirebolu'da denizde kaybolan iki kişiden Ümit Kılıç'ın (18) da cesedi bulundu. Kılıç'la birlikte kaybolan Onur Öztürk'ün cesedi önceki akşam bulunmuştu.



Van'da evlerinin yakınındaki su birikintisine düşen 3 yaşındaki A.B. isimli çocuk boğuldu.



İstanbul'dan bir akrabasının düğünü için Ordu'nun Perşembe ilçesine giden Yunus Çam (48), yakınlarıyla denize girdi. Bir süre yüzen Çam daha sonra gözden kayboldu. Kurtarma ekipleri tarafından bulunarak hastaneye kaldırılan Çam'ın boğulduğu belirlendi.



Ordu'nun Ünye ilçesinde de, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşları Kerem Ateş'i kurtarmak için denize giren Tayfun Kement (20) ile Mehmet Karagöz (33) boğularak can verdi.



Sakarya'da evinin bahçesindeki havuzun kenarında torununu gezdiren Nurayyet Yıldırım (55), suya düşünce boğuldu.



Karasu ilçesinde ise denize giren Osman Aydınlı (25) boğuldu.



Elazığ'da serinlemek için girdiği Keban Barajı'nda kaybolan oto tamircisi Rafet Aydoğan'ın (60) cesedi bulundu.



İstanbul Bakırköy'de de serinlemek için denize giren İran uyruklu Mostafa Hosseini (41) hayatını kaybetti.