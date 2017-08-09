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Servis minibüsü pet shopa girdi

ÜSKÜDAR Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada bir minübüs pet shopa girdi.

Servis minibüsü pet shopa girdi

İddiaya göre özel bir turizm şirketine ait 17 KH 350 plakalı minibüs arıza yaptı.

 Aracı çalıştırmaya çalışan  servis şoför başarılı olamayınca minibüsü sağ tarafa  park ederek oradan ayrıldı.

Bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple minibüs geri geri kaymaya başladı.

Yaklaşık 100 metre kayan minübüs kaldırımda bulunan elektrik direğine sonrada pet shop dükkanına çarptı.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken minibüs ve dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Dükkanın vitrininde bulunan akvaryumdaki balıklar ise telef oldu.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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