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Sesli kütüphane seferberliği

Gönüller bir olunca aşılmayacak engel yok. Edirne'de üniversite öğrencileri, görme engelliler için "sesli kütüphane" seferberliği başlattı.

YURT 17.12.2019, 20:21
Sesli kütüphane seferberliği

Sesleri ile onlara destek oluyor. 

Edirne'de üniversite öğrencilerin bu telaşı, görme engelliler için açılacak "sesli kütüphane" için. 

"Sesli kütüphane" projesi kapsamında Edirne'de ses kayıt odasında  oluşturuldu. 

Öğrenciler, gönüllü olarak kitapları seslendiriyor.

Dijital olarak kaydedilen sesler Kredi Yurtlar Kurumu kütüphanesine gönderilecek. 

Sesli kütüphane bir çok görme engelli öğrencinin gözü kulağı olacak. 

ulusal.com.tr

#Sesli kütüphane #edirne
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