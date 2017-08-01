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Sevdiği kişiye vermediler, o da!..

KONYA'da 18 yaşındaki H.K. adlı genç kız, ailesi tarafından sevdiği kişiye verilmediği gerekçesiyle seyir halindeki otomobilden atlayarak ağır yaralandı.

Sevdiği kişiye vermediler, o da!..

Olay, saat 02.45 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre Hasan Demirel, eşi Seher Demirel ve H.K. Meram ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nden kent merkezine gitmek için 06 JN 540 plakalı otomobil ile yola çıktı. Arka koltukta tek başına oturan genç kız, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda kapıyı açıp seyir halindeki otomobilden atladı.

Yola düşen ve ağır yaralanan H.K. için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.K. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Genç kızın, ailesi tarafından sevdiği kişiye verilmediği için arabadan atladığı ileri sürüldü.

Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Konya #seydişehir
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