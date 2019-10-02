Sevdiklerinden haber almak için tepelere çıkıyorlar. Ağrı'da bazı köy ve mezralarda GSM şebekeleri çekmiyor. Gençler, bir yandan büyüklerinin mesajlarını telefonla iletmek, diğer yandan da nişanlısı yada arkadaşlarıyla görüşmek için tepelere tırmanıyor.

Evlerinden çıkıp kilometrelerce tırmanıyorlar. Hem de her gün bir kaç kez... Tepeleri mesken tutmalarındaki amaç ise sevdiklerinden haber almak...



Dünyayı avuçlara sığdıran telefonları var ama hükmü yok. Ağrı'da bazı köy ve mezraların ortak sorunu GSM hatlarının çekmemesi...



Bu sorunun çilesini en çok gençler çekiyor.



Gençler, büyüklerinin mesajlarını telefonla yakınlarına iletmek için yollara düşüyor. Bir de nişanlısını ya da arkadaşlarını aramak için tepeleri arşınlayanlar da var...



Derdi ortak olan yöre insanının talebi de tek. Bir an önce baz istasyonu kurulmasını istiyorlar.



ulusal.com.tr