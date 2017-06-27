Adana'da Seyhan Nehri'ne giren iki kardeş boğuldu

Adana'da Seyhan Nehri'ne giren iki kardeş boğuldu, onları kurtarmak isteyen iki kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.



Alınan bilgiye göre, Seyhan Nehri üzerindeki eski baraj kapakları civarında serinlemek amacıyla suya giren Nihat Okur'un (42) suda çırpındığını gören ağabeyi Emreddin Okur (45) yardım etmek amacıyla nehre girdi.



Bu sırada ihbar üzerine olay yerine, Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi.



İki kardeşin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören kıyıdaki Mehmet Ali Döver ve ismi belirtilmeyen bir kişi de suya girdi.



Okur kardeşleri kurtarmaya çalışanlar boğulma tehlikesi geçirince kendi imkanlarıyla sudan çıkarak olay yerindeki ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Olay yerine gelen ekipler, nehirde yaptıkları aramalarda Nihat ve Emreddin Okur'un cesetlerini sudan çıkardı.



Bu sırada Okur kardeşlerin kıyıda bekleyen yakınları gözyaşı döktü.



Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.