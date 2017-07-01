Askeri okullar açılsın
Askeri okullar açılsın
Çiftçiyi bitiren karar
Çiftçiyi bitiren karar
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
ABD'de şok saldırı
ABD'de şok saldırı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Akçakoca ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Naciye Arslan (35), idaresinde ki 81 EP 808 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Tepeköy mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Sürücü Arslan, alev aldığını gördüğü otomobilini durarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin durumu bildirdiği itfaiye ekiplerince, yaklaşık 20 dakikada söndürülebilen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle iki yönlü yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #otomobil yangını #akçakoca #düzce
banner863
Önceki Haber
Beşiktaş, yeni sezonu açtı
Sonraki Haber
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.