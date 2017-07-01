Akçakoca ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Naciye Arslan (35), idaresinde ki 81 EP 808 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Tepeköy mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.



Sürücü Arslan, alev aldığını gördüğü otomobilini durarak olay yerinden uzaklaştı.



Çevredekilerin durumu bildirdiği itfaiye ekiplerince, yaklaşık 20 dakikada söndürülebilen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.



Yangın nedeniyle iki yönlü yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.