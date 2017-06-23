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Seyir halindeki otomobilden düştü

Camından sarktığı otomobilden düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı

Seyir halindeki otomobilden düştü

 Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, seyir halindeki otomobilin camından sarktığı sırada düşen küçük çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çıksorut Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda seyreden Adem Kurt idaresindeki 46 E 9780 plakalı otomobilin camından dışarı bakan Cuma Yaylabaşı (4), dengesini kaybederek düştü.

Aracını durduran Kurt, yeğenini çevredeki özel bir hastaneye götürdü.

Başından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Yaylabaşı, buradaki ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şehitkamil #otomobilden düştü #gaziantep
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