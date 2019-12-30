Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde okullar tatil edildi

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık’ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı tatil edildiğini belirtti.



Bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede bütün şehri beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı çok düşük olan şehirde iki ilçede öğrencilere, engelli ve hamile vatandaşlara 31 Aralık Salı günü için izin verildi. 1 Ocak ise resmi tatil.



Belediye ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.





ulusal.com.tr