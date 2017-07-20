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Sezgin Sağlam'ı arama çalışmaları devam ediyor

Konya'da dengesini kaybeden 22 yaşındaki Sezgin Sağlam su kanalına düştü. Sağlam'ıarama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sezgin Sağlam'ı arama çalışmaları devam ediyor

Dengesini kaybetti, kanala düştü, kayboldu. 

Konya'nın Çumra ilçesinde, dengesini kaybeden 22 yaşındaki Sezgin Sağlam su kanalına düştü.

Sağlam'ın düştüğünü görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye Jandarma ve İffaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri gönderildi.  Kısa sürede olay yerine ulaşan dalgıçlar Sağlam'ı arama çalışmalarına başladı. 

Havanın kararmasıyle birlikte arama çalışmalarına ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla Sezgin Sağlam'ı arama çalışmaları yeniden başladı. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #sezgin sağlam #Konya #su kanalı #genç
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