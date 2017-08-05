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Sıcak hava 4-5 gün daha sürecek (İstanbul hava durumu)

İstanbul aşırı sıcak ve yoğun nemin etkisi altında. 32 dereceye çıkan sıcaklık, yoğun nem nedeniyle 7 derece daha fazla hissedildi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar da çareyi gölgelere kaçmakta buldu

Sıcak hava 4-5 gün daha sürecek (İstanbul hava durumu)

Kimi aradığı serinliği boğazda buldu. Kimi de bırakın boğaza gitmeyi bulduğu gölgeye kendini zor attı..

İstanbul, cuma gününden itibaren etkili olan aşırı sıcak ve yoğun nem ile boğuşuyor..

Kentte termometreler 31 dereceyi gösterse de yüzde 70'i aşan nem oranı sıcaklığı 38 derece gibi hissettiriyor.

Aşırı sıcak ve yoğun nem vatandaşların günlük hayatını da olumsuz yönde etkiliyor. Sokaklarda yürüyen sayısı az. Vatandaşlar gününü parklar ve ağaç gölgelerinde geçiriyor.

Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava ve nem 4-5 gün daha sürecek. Sonrasındaysa serinleme bekleniyor. 

İstanbulluları da sevindiren serinlik haberini Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu verdi. 

Eroğlu, "önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklık mevsim normallerine iniyor" dedi.

Bakan Eroğlu'nun bir de uyarısı vardı. yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı vatandaşlara "dikkatli olalım" çağrısı yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Hava durumu #sıcak #Nem
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