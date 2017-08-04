Hava durumunun bir günü diğer gününü tutmuyor. Ya aşırı sıcağa ya da şiddetli yağışa teslim oluyor İstanbul. Meteoroloji hafta sonu için aşırı sıcaklık uyarısı yaptı. Özellikle Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de hissedilen sıcaklığın 45 dereceyi bulması bekleniyor

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Hava sıcaklı yurdun doğusundan batısına doğru 5 ila 9 derece artacak.



Hava sıcaklığı mevsim normallerinin çok üstüne çıkacak, nem de artacak. Özellikle Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de deniz üzerinden esecek rüzgar ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulacak.



Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün son analizlerine göre Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ekstrem yüksek sıcaklıklara yaşanabilir.



İstanbul ise uzun son yılların en sıcak Ağustos ayını yaşayacak. Ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 30 derece olan İstanbul'da termometreler 35 dereceyi görecek.



Hava sıcaklığının Ankara, Kayseri, İzmir, Adana’da 37, İstanbul, Bursa ve Erzurum'da 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 44, Tunceli ve Malatya'da 42, Gümüşhane'de 40, Antalya’da 39, Samsun ve Trabzon'da 30 dereceye ulaşması bekleniyor.



Yurdumuzu etkileyecek sıcak hava dalgasının uzun süreli olacağı ve Ağustos ayının ilk 10 günü boyunca etkili olmaya devam edeceği belirtiliyor.



ulusal.com.tr