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Sıcak hava, tüm canlıları olumsuz etkiliyor

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava, sadece insanları değil tüm canlıları olumsuz etkiliyor. Bazı hayvanat bahçelerinde hayvanlar çeşitli yöntemlerle serinletilmeye çalışılıyor.

Sıcak hava, tüm canlıları olumsuz etkiliyor
Kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan sıcak hava, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor.

Bazı belediyeler duruma el attı; hayvanat bahçesindeki hayvanları serinletmeye çalıştı.

Sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Gaziantep'te, hayvanlara, dondurulmuş meyve kokteyli ve et verildi. Bazı hayvanlar ise hortumla su tutularak serinletilmeye çalışıldı.

Benzer görüntüelrin kaydedildiği bir diğer il ise Antalya oldu.

Kepez İlçesindeki hayvanat bahçesinde fıskiyeler sürekli çalışıyor.

Hava sıvaklığı önümüzdeki günlerde daha da artacak.


ulusal.com.tr
 
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