TUNCELİLER 41 DERECE SICAKLIKTA MUNZUR'A AKIN ETTİ

TUNCELİ'de son yılların en sıcak günlerinden birininin yaşandığı bugün, 41 dereceye ulaşan hava sıcıklığından korunmak ve serinlemek amacıyla halk, Munzur Çayı kıyısındaki plajlara akın etti. Dışarda gezmenin bile zorlaştığı Tunceli'de halk buz gibi Munzur Çayı suyuna girerek serinlemeye çalıştı.



Mevsimin en sıcak günlerden birinin yaşandığı Tunceli'de halk, Munzur plajlarına akın etti. Öğlen saatlerinden itibaren sıcakların iyice bastırmasıyla birlikte Munzur Çayı kenarındaki plajlara giren genç, çocuk, yaşlı, kadın ve erkekler, buz gibi sularda serinleyerek sıcaklardan korunmaya çalıştı. Özellikle Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde yaşayan Tuncelili vatandaşların Ege yada Akdeniz yerine tatillerini memleketlerinde geçirmesi ve Munzur Plajlarını tercih etmesi nedeniyle Munzur Çayı'nın kenarındaki plajlar dolup taştı. Munzur Plajında serinleyenler arasında yer alan Suna Tosun, tatil için batı illeri yerine tercihini Tunceli'den yana kullandığını belirterek, "Ben batıda tatilimi geçirmek istemedim ailece Munzur'da serinlemek, kendi topraklarımızda kalmak daha doğruydu. Munzur'un buz gibi suyu dünyanın hiçbir yerinde yok, bu sıcaklıklarda Munzur bizi serinletiyor" dedi. Almanya'dan gelen Hasan Ulu ise, Çeşme yada Bodrum sahilleri yerine Tunceli'de Munzur Çayı kıyısını tercih ettiklerini ve bu yüzden pişman olmadıklarını söyledi.



GAZİANTEP’TE SICAKLIK BUNALTIYOR



GAZİANTEP’te, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Gaziantep'te hava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi bulması nedeniyle bunalan vatandaşlar, kapalı mekanlar, park ve camilerde dinlenmeyi tercih ediyor. Öğle saatlerinde etkisini arttıran sıcak nedeniyle caddeler ve sokaklar boş kalıyor. Güneşin etkisini arttırdığı saatlerde vatandaşlar soğuk su ve meşrubat tüketerek serinlemeye çalışıyor.



ŞANLIURFA’DA ÇOCUKLAR SÜS HAVUZLARINDA SERİNLİYOR



ŞANLIURFA’da, hava sıcaklığının 52 dereceyi bulması üzerine çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.



Şanlıurfa'da, termometreler 52 dereceyi bulduğu kentte, sıcaktan bunalan çocuklar, yüzme havuzları ve kavşaklardaki süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen aldırış etmeyen çocuklar havuzda yüzerek ve birbiriyle şakalaşarak serinledi. bazı vatandaşlar ise güneşin çarpmaması için kendilerini güneşten koruyarak gölgelerde uyumaya çalışıyor.