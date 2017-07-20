VAN'n Çatak İlçesi'nde arıcılar, havaların ısınmasıyla birlikte arılarını yüksek dağlara çıkarmaya başladı. Artan sıcaklık değerlerine göre yer değiştiren arıcılar yüksek rakımlarda açan çiçeklerden daha kaliteli bal elde etmeyi amaçlıyor. Hedeflerinin Çatak balını dünyaya tanıtmak olduğunu belirten Çatak Bal Üreticileri Birliği Başkanı Aslan Semo "Çatak balı yüksek rakımlarda polen toplayan arılardan elde ediliyor. Bu yüzden tamamen doğaldır" dedi.

Zengin bitki çeşitliliği ve coğrafi yapısı sayesinde arıcılığın yoğun şekilde yürütüldüğü 22 bin nüfuslu ilçede her üç aileden biri arıcılık yapıyor. İlçede kaliteli bal üretmeyi hedefleyen arıcılar da, tıpkı göçerler gibi 4- 5 ay yaylarda kalıyor. Sıcaklık değerlerine göre yüksek rakımlara çıkan arıcılar, Çatak balını ve kalitesini de dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Yükseklik artıkça bal veriminin ve kalitesinin artığını belirten Çatak Bal Üreticileri Birliği Başkanı Aslan Semo şunları anlattı:



"Yaklışık 1,5 aydır 1500 metredeydik, havaların ısınmasıyla birlikte kovanlarımızı 2 bin 400 metreye çıkardık. Buradaki bitki örtüsü ve çiçek sayısı daha fazla. Dolayısıylada arılar buradaki çiçeklerden daha çok verim alıyor. Bu nedenle de buradeki bal daha kaliteli oluyor. Çünkü bu kesimlerde tarım ilacı ve herhangi bir katkı maddesi olmadığı için Çatak balı organik ve doğal oluyor."



'DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ'



Çatak balını marka haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Semo şöyle konuştu:



"Sağda solda 'Çatak Balı' adı altında ballar satılıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Çatak'ta üretilmeyen, Çatak'tan sipariş edilmeyen bal Çatak balı değildir. Çatak'ta üretilen balların hepsi de iyi, kaliteli baldır. Markalaşma için de yoğun şekilde çalışıyoruz. Her yönüyle hak eden balımızı dünyaya tanıtmak istiyoruz."