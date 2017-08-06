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Sıcaklık ve nemli hava vatandaşları bunalttı

Sıcaklık ve nemli hava vatandaşları bunalttı. Yurdun farklı yerlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara ve sahillere akın etti. Şanlıurfa'da vatandaşların adresi Balıklıgöl ve çevresindeki parklar oldu.

Sıcaklık ve nemli hava vatandaşları bunalttı
Ağaç altları, sulama kanalları, deniz ve göller. Haftasonu dışarı çıkan vatandaşların adresleri işte buralar oldu. 

Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 43 dereceyi gördü. Sıcaklık nedeniyle öğle saatlerinde, cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcak havadan bunalanlar kentin en serin bölgeleri arasında yer alan Balıklıgöl ve yeşil alanlara akın etti.

Gençler ise tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarına girdi. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en sıcak illerinden biride Diyarbakır'dı. Kavurucu sıcaklardan etkilenen çocuklar süs havuzlarına girdi. Yetişkinler ise tarihi surların gölgesinde serinlemeye çalıştı.

Antalya'da hava hem sıcaktı hem aşırı derecede nemliydi. Serinliğin adresi de doğal olarak denizde oldu. Sabah erken saatlerden itibaren başta Konyaaltı sahili olmak üzere tüm plajlar doldu taştı. Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü.


ulusal.com.tr
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