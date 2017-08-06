İstanbul'da sıcak hava ve nemden bunalan bazı vatandaşlar sahillere akın etti.

İstanbul'da sıcak hava ve nemden bunalan bazı vatandaşlar sahillere akın etti.



Avrupa yakasında serinlemek için Silivri'ye yönelen vatandaşlar, plajlarda yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı.



Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ve asayiş ekipleri ile sivil polisler ise denize girilen alanlarda olası hırsızlık olaylarına karşı devriye gezdi.



Bu arada bazı vatandaşların da güneşten korunmak için park ve bahçeleri tercih ettikleri kiminin ise şemsiye kullandığı gözlendi.