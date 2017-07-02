Hava sıcaklığının yaklaşık 30 derece dolayında seyrettiği Ordu'da, kent sakinleri şelalelerde serinlemeye çalıştı

Ordu'da sıcak havadan bunalanlar, şelalelere akın etti.



Hava sıcaklığının 30 derece dolayında seyrettiği kentte, hafta sonunu fırsat bilenler sabah erken saatlerde şelalelerin bulunduğu alanlara gitti.

Şelalelerin çevresinde piknik yapanlar, soğuk su altında serinlemenin keyfini yaşadı.

Altınordu ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Adnan Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerindeki Çavuşlar Şelalesi'nin çevre düzenlemesinin, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Altınordu Belediyesinin katkılarıyla yapıldığını söyledi.

Düzenlemenin ardından şelaleye havaların ısınmasıyla hayli ilgi olduğunu belirten Şensoy, hafta sonunu fırsat bilen ve gurbetten gelenlerin, şelalenin soğuk sularında serinlemenin tadını çıkardığını anlattı.

Şensoy, Çavuşlar Şelalesi'nin merkeze 6 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade ederek, "İlerleyen günlerde şelale çevresine yapacağımız değişik çalışmalarla buraya daha fazla kişinin gelmesini sağlamak istiyoruz. İnşallah burası diğer birçok şelalemiz gibi yerli ve yabancı turistlerin gözde yerlerinden biri olacak." şeklinde konuştu.

Şelaleyi görenlerin adeta büyülendiğini vurgulayan Şensoy, serinlemek isteyenleri mahallelerine beklediklerini sözlerine ekledi.

Kent sakinlerinden Fatih Bodur, şelalenin çok serin ve denize göre daha iyi olduğunu belirterek, sonraki günlerde de bölgeye gelmeyi sürdüreceğini söyledi.

Ahmet Tepe de daha önce denizde serinlemeye çalıştığını ancak şelalelerin daha serin olmasıyla tercihinin değiştiğini dile getirdi.

Arzu Çiçek de ailesiyle şelaleye geldiğini ifade ederek, "Şelaleden çok memnun kaldık. Hem serin hem de çevresi çok temiz. Buranın bizler için hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Suyun oldukça serin olduğuna dikkati çeken Çiçek, zaman zaman üşüdüklerini anlattı.