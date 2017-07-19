Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yer alan ve şifalı olduğu belirtilen 150 yıllık kaplıca, çamur banyosu yapmak ve termal suya girerek rahatsızlıklarına çare bulmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde bulunan ve çeşitli hastalıklara iyi geldiği belirtilen 150 yıllık çamur banyosuyapıp



İlçenin Kaplıca Caddesi'ndeki Şifalı Çamur Banyosu Deli Çermik Kaplıcaları Tesisi, şifalı suyu ve çamur banyosuyla yurt içi ve dışından gelen misafirlerinin uğrak yeri oldu.



Romatizma, sindirim sistemi, bel ve eklem ağrısı gibi şikayetleri bulunan vatandaşlar, belediye bünyesindeki tesise gelerek burada hem konaklama imkanı buluyor hem de çeşitli rahatsızlıklarını çamur banyosu yaparak gidermeye çalışıyor.



Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, "Kaplıcamız, Türkiye'nin her tarafından ve yurt dışından gelen misafirlerle doluyor. Bel ve eklem ağrısı, cilt hastalıkları, kan dolaşımı, sindirim sistemi ve mantar gibi hastalıklara çamur banyosu çok iyi geliyor. Kaplıcanın suyunun 26 derece sıcaklığı var." dedi.



Belli, kaplıcanın 2 bölümden oluştuğunu ifade ederek, bir bölümünün kadınlara diğerinin ise erkeklere ait olduğunu ifade etti.







Kaplıcaya Sağlık Bakanlığından "şifalıdır" raporu



Tesis Müdürü Aykut Belli de kaplıcaya gelenlerin çoğunun şifa için geldiğini vurgulayarak, "Misafirlerimiz burada vücutlarına çamuru sürüp 30-40 dakika bekledikten sonra duş alıyor. Çamurun bel ağrısı olmak üzere birçok hastalıklara faydası var. Kaplıcamızın, Sağlık Bakanlığından bazı hastalıklara faydalı ve şifalı olduğuna dair raporumuz var." diye konuştu.



"Buraya bastonla gelen bastonsuz gidiyor"



İstanbul'dan Erzurum'a gelen ve söz konusu tesisin Türkiye'deki en özel yerlerden birisi olduğunu dile getiren Enver Taşçınar da "Buranın çamuru romatizmaya çok iyi geliyor. Afyon ve diğer bazı illerdeki bu tesise benzer yerleri gezdim. Diğerleri, burası kadar şifalı değil. Buraya bastonla gelen bastonsuz gidiyor." dedi.



Ardahan'dan kaplıcaya gelen vatandaşlardan İsmet Kaya ise "Eşim hacdayken bacağını kırdı. Doktorlara götürdüm ama istediğimiz gibi yürüyemiyor, bastonla yürüyordu. Allah burayı yapanlardan razı olsun. Eşim, buraya bastonla geldi, 3 gün kaldıktan sonra bastonu bıraktı ve desteksiz yürüdü.10 gün daha burada konaklayacağız." ifadelerini kullandı. 'unilçesinde bulunan ve çeşitli hastalıklara iyi geldiği belirtilen 150 yıllık kaplıca ya gelen yerli ve yabancı turistler,yapıp termal su ya girerek rahatsızlıklarına şifa arıyor.İlçenin Kaplıca Caddesi'ndeki Şifalı Çamur Banyosu Deli Çermik Kaplıcaları Tesisi, şifalı suyu ve çamur banyosuyla yurt içi ve dışından gelen misafirlerinin uğrak yeri oldu.Romatizma, sindirim sistemi, bel ve eklem ağrısı gibi şikayetleri bulunan vatandaşlar, belediye bünyesindeki tesise gelerek burada hem konaklama imkanı buluyor hem de çeşitli rahatsızlıklarını çamur banyosu yaparak gidermeye çalışıyor.Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, "Kaplıcamız, Türkiye'nin her tarafından ve yurt dışından gelen misafirlerle doluyor. Bel ve eklem ağrısı, cilt hastalıkları, kan dolaşımı, sindirim sistemi ve mantar gibi hastalıklara çamur banyosu çok iyi geliyor. Kaplıcanın suyunun 26 derece sıcaklığı var." dedi.Belli, kaplıcanın 2 bölümden oluştuğunu ifade ederek, bir bölümünün kadınlara diğerinin ise erkeklere ait olduğunu ifade etti.Tesis Müdürü Aykut Belli de kaplıcaya gelenlerin çoğunun şifa için geldiğini vurgulayarak, "Misafirlerimiz burada vücutlarına çamuru sürüp 30-40 dakika bekledikten sonra duş alıyor. Çamurun bel ağrısı olmak üzere birçok hastalıklara faydası var. Kaplıcamızın, Sağlık Bakanlığından bazı hastalıklara faydalı ve şifalı olduğuna dair raporumuz var." diye konuştu.İstanbul'dan Erzurum'a gelen ve söz konusu tesisin Türkiye'deki en özel yerlerden birisi olduğunu dile getiren Enver Taşçınar da "Buranın çamuru romatizmaya çok iyi geliyor. Afyon ve diğer bazı illerdeki bu tesise benzer yerleri gezdim. Diğerleri, burası kadar şifalı değil. Buraya bastonla gelen bastonsuz gidiyor." dedi.Ardahan'dan kaplıcaya gelen vatandaşlardan İsmet Kaya ise "Eşim hacdayken bacağını kırdı. Doktorlara götürdüm ama istediğimiz gibi yürüyemiyor, bastonla yürüyordu. Allah burayı yapanlardan razı olsun. Eşim, buraya bastonla geldi, 3 gün kaldıktan sonra bastonu bıraktı ve desteksiz yürüdü.10 gün daha burada konaklayacağız." ifadelerini kullandı.

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