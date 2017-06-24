Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Siirt Şirvan'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

SİİRT'in Şirvan İlçesi'ne bağlı Durankaya ile Taşyaka köylüleri arasında çıkan, güvenlik korucularının da karıştığı silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Siirt Şirvan'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 20.30 sıralarında İlçeye bağlı Taşyaka Köyü girişinde meydana geldi. Durankaya ile Taşyaka köylerine mensup iki çoban, hayvan otlatırken henüz belirlenemeyen nedenle kavga etti. Çobanlar, akşam eve gidip, durumu köylülerine anlattı. Durankaya Köyü'nden bazı kişiler, bunun üzerine bir minibüsü binip, iddiaya göre konuşup, husumeti sonlandırmak amacıyla Taşyaka Köyü'ne gitti. Köye girişte, güvenlik korucusu olan taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf uzun namlulu silahlarla birbirine ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği Durankaya Köyü'nde yaşayan amca çocukları Ahmet, Zeydin ve Fethullah Cengiz olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye akın eden yaralı yakınları, gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi. 

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için her iki köyde ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şirvan #siirt
banner863
Önceki Haber
Taner Etkin, Kıbrıs'ı anlattı
Sonraki Haber
Akdeniz'de deprem oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.