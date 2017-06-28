Kezer Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Siirt'te serinlemek için girdiği Kezer Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.



Alınan bilgiye göre, serinlemek için arkadaşlarıyla kent merkezine 10 kilometre mesafedeki Kezer Çayı'na giren ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Metin Batur'un cesedi, suya girdiği yerin yakınında bulundu.



Jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Batur'un cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.