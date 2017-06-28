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Siirt'te derede kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Kezer Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Siirt'te derede kaybolan çocuğun cesedi bulundu

 Siirt'te serinlemek için girdiği Kezer Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için arkadaşlarıyla kent merkezine 10 kilometre mesafedeki Kezer Çayı'na giren ve bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Metin Batur'un cesedi, suya girdiği yerin yakınında bulundu.

Jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Batur'un cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt #Kezer çayı #boğulma
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