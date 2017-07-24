Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Afganistan'da bombalı araçla saldırı! Ölü sayısı artıyor
Afganistan'da bombalı araçla saldırı! Ölü sayısı artıyor
"İzin vermeyeceğiz"
İstanbul büyük yangın
İstanbul büyük yangın

Siirt'te hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Siirt' in Baykan ilçesi'nde teröristlerin sivil araca düzenlediği silahlı saldırıda araç içerisinde bulunan bir asker şehit oldu, 2 kişi yaralandı.

Siirt'te hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Siirt' in Baykan ilçesi'nde teröristlerin sivil araca düzenlediği silahlı saldırıda araç içerisinde bulunan bir asker şehit oldu, 2 kişi yaralandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #siirt
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bakan Ağbal: Trafik cezaları tebliği 1 yılı geçmişse itiraz etmek lazım
Sonraki Haber
Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan darbeci askerler hakim karşısında
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.