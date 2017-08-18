Siirt'te iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.Kaynak: AA
Cumhuriyet Caddesi Marangozlar Sokağı'nda Tatlı ve Kılıçaslan aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Muzaffer (34), Nejdet (31), Abdurrahim (33) ve Bahattin Kılıçaslan (35) ile Tatlı ailesinden isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Siirt'te iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
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