Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.
Çukurca köyündeki jandarma karakolundan çıkış yapan, güvenlik güçlerinin bulunduğu araca teröristlerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda araçta bulunan bir asker olay yerinde şehit düştü, bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Siirt' in Baykan ilçesi'nde teröristlerin sivil araca düzenlediği silahlı saldırıda araç içerisinde bulunan bir asker şehit oldu, 2 kişi yaralandı.
Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.