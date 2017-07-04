Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda sürdürülen operasyonda bir terörist yaralı olarak yakalandı

Siirt'in Pervari ilçesindeki operasyonda PKK'lı bir terörist, yaralı olarak yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik 12 Haziran'da başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu sürüyor.



Operasyonda, hafif yaralı bir terörist üzerinde keskin nişancı silahı ve çok sayıda el bombasıyla yakalandı.