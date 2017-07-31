İSTANBUL'da gündelik işlerde çalışırken, kalp krizi geçiren kardeşinin bulunduğu Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Kayapınarı Köyü'ne gelen Erkan Berşe, geçtiğimiz Çarşamba günü 10 yaşındaki oğlu ile birlikte kardeşinin keçilerini otlatmaya götürdü. Keçileri otlatmak için gittiği köy merasında Köy Muhtarı Salip Polat tarafından dövülerek, silahla tehdit edildiğini belirten Berşe, o anları cep telefonu ile kaydetti. DHA muhabirine telefonla açıklama yapan Köy Muhtarı Salih Polat ise görüntülerdeki silahın Erkan Berşe'ye ait olduğunu, Berşe'nin kendisine silah çektiğini ve sopayla vurarak silahı elinden aldığını söyledi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul'da gündelik işlerde çalışan 38 yaşındaki Erkan Berşe, kardeşinin kalp kirizi geçirmesi üzerine geçtiğimiz hafta memleketi olan Erzincan'ın Kemaliye İlçesine bağlı Kayapınarı Köyü'ne geldi. Köye geldikten sonra, geçtiğimiz Çarşamba günü, 10 yaşındaki oğlu ile birlikte kardeşine ait keçileri otlatmak için köy merasına giden Erkan Berşe, iddiaya göre köy muhtarının sopalı saldırısına uğradı. Muhtarın kafasında odun kırdığını ve silah çekerek kendisini tehdit ettiğini iddia eden Berçe, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.



SİLAH VE SOPA İLE TEHDİT



Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ; Muhtar Salih Polat olduğu öğrenilen kişinin elindeki tabanca ile diğer kişiyi tehdit ettiği görülüyor. Elindeki tabancayı görüntüyü çeken kişiye doğrultup tehdit eden Polat'ın, "Ulan burada ne işin var. Vurayım mı, vurmayayım mı seni?" dediği dikkat çekerken, kamerayı çeken kişinin ise "Niye silah çekiyorsun? İnsan gibi söyle. Sen daha gelmeden küfür etmeye başladın." dediği duyuluyor. Muhtar Polat'ın daha sonra kamerayı çeken kişiye tekme attığı görüntülerde geçen diyalog şöyle;



Muhtar:Vurayım mı, vurmayayım mı?



Erkan Berşe:Silah sende, sopa da sende. Ben şimdi gidiyorum. Kaymakamlıkta davarın buraya inmesi için kağıt var.



Muhtar:Senin burada ne işin var?Ben sana orada dedim "Erkan burada ne işin var?"



Erkan Berşe:Sen daha gelmeden sopayı yapıştırdın.(Elindeki kanı gösterek)Aha kafam, ben senin kim olduğunu bile bilmiyordum



Muhtar:Sen benim üstüme yürüdün. (Tabancayı doğrultup)Bacaklarını darma dağın ederim. Bir daha buralara gelirsen vallahi geberteceğim.



Erkan Berşe:Ben şimdi gidiyorum. Ayrıca birası sizin yeriniz mi? Burası mezranın yeri.



Muhtar:Sen şimdi bir daha buraya gelecek misin?



Erkan Berşe:Sınırlarımızı belirleyelim hele, ben şimdi gidiyorum. Şimdi silah sende, güç sende, ben şimdi gidiyorum. Ben birkaç gün sonra İstanbul'a gidiyorum zaten.



Muhtar:Peki sen daha ne istiyorsun. Allah senin gözünü kör etmesin. Ben seni şimdi vursam da elime kan bulaşsa rahat mı edeceksin?"



Olaydan sonra İstanbul'a dönmek üzere Elazığ'daki yakınlarının yanına gelen Erkan Berşe,"Kardeşim kalp hastası olduğundan kendisine yardım etmek için geldim.Kemaliye'de kardeşimin keçilerini otlatırken, tanımadığım bir kişi tarafından silah ve sopayla dövüldüm. Çocuğumun gözünün önünde bu olay oldu. Ben kendisini ilk defa gördüm.



Sonra Köy Muhtarı olduğunu öğrendim. Çocuğumun gözü önünde kafamı kırdı. Elimde ve kolumda kesiler var. Karakola ifade verdim. Yanımda bir tek cep telefonu vardı.



Adam bana el kaldırdı. İsmimi ezberlemiş, tedbirli gelmiş. Kafama sopayla üç, dört kez vurdu ve sopa kırıldı. Elimde başka bir şey yoktu. Sadece telefonum vardı. Ben de telefonla çekmeye başladım. Görüntüde elimde kan vardı. Bayağı bana vurduktan sonra zaten ben yere düştüm. Kalktıktan sonra aklıma kamere geldi ve çıkarıp çektim.



Kendisini tanımıyorum. Sadece bana bu hayvanları niye getirdiğimi sorup, vurmaya başladı. Hayvanlarımız kesinlikle ekili alanlarda değildi. Bu anlara şahit olan oğlum, o günden sonra geceleri uykusunda korkuyor ve altını ıslatıyor. Çocuğum o olayda çok korktu ve psikolojisi bozuldu. Geceleri uyurken, "Baba" diye yataktan fırlıyor."dedi.



Babasının saldırıya uğradığı anlara şahitlik eden 10 yaşındaki Yusuf Samet Berşe ise çok korktuğunu belirterek, "Adamın tabancası ve sopası vardı. Tabancasını tuttu ve sonra sopayla vurdu. O sırada çok korktum."dedi.



DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Köy Muhtarı Salih Polat ise, "Bunlar bizim meralarımıza hayvanlarını getiriyorlar. Daha önce uyarmamıza rağmen yine getirdiler. Olay günü ben silah çekmedim. Görüntülerdeki silah onun elindeydi. Sopa ile vurarak silahı elinden aldım."dedi.