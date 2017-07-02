İstanbul'da kritik ziyaret!
İstanbul'da kritik ziyaret!
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar
Saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı
Saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı

Silahla oynarken 4 yaşındaki kuzenini vurdu

Konya'da 9 yaşındaki çocuğun oynadığı silahın ateş alması sonucu 4 yaşındaki kuzeni ağır yaralandı

Silahla oynarken 4 yaşındaki kuzenini vurdu

 Konya'da yerde bulduğu silahla oynayan 9 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki amcasının oğlunu yaraladı.

İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde, amca çocukları olan 9 yaşındaki Ş.G. ve 4 yaşındaki Ş.G, site önündeki boş alanda oyun oynamaya başladı.

Bahçede tabanca bulan 9 yaşındaki Ş.G, silahın ateş alması sonucu 4 yaşındaki kuzenini ağır yaraladı.

Tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Ş.G, kanlar içinde yere düştü.

Olayın ardından 9 yaşındaki Ş. G. koşarak dedesine haber verdi. Torununu gören dede Şenol G, torununu evin yakınında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaşındaki Ş. G, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Ş.G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken dede Şenol G'nin olay yerinde bulduğu tabancayı polise teslim ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yerde bulduğu silah #silahla oynayan çocuklar #Konya #9 yaşındaki çocuk
banner863
Önceki Haber
Ege ve Akdeniz'deki orman yangınları
Sonraki Haber
Manisa'da cinayet
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.