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Silahlı saldırının ortasında kalarak ölen kişi toprağa verildi

Gaziantep'te dün silahlı saldırının ortasında kalarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi, toprağa verildi.

Silahlı saldırının ortasında kalarak ölen kişi toprağa verildi

Mehmet Kızılırmak (32) için Nizip ilçesindeki Hazreti Ali Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. 
Burada kılınan namazın ardından cenaze, Nizip Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Kızılırmak için sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi. Şahin, "Çalışma arkadaşımız Mehmet Kızılırmak’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Allah ailesine ve sevenlerine sabır versin." ifadelerini kullandı.  

Merkez Şehitkamil ilçesinin Hürriyet Mahallesi Pide Caddesi'nde, 4 kişinin bulunduğu bir otomobilden başka bir araca uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu başından vurulan Mehmet Kızılırmak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
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