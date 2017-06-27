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Şile'de dikkat çeken görüntü! Zabıta girişleri durdurdu

Şile sahillerinde insan seli. Plajlar doldu taştı. Zabıtalar girişleri durdurdu. Plajlara akan onbinler arasında Suriyeli ve yabancı uyrukluların çokluğu dikkati çekiyor.

Şile'de dikkat çeken görüntü! Zabıta girişleri durdurdu

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin önde gelen terihlerinden biri, aslında ilki Şile sahilleri oluyordu, bu bayram da öyle oldu. Onbinler Şile sahillerine aktı, plajları doldurdu. İlçeye giriş çıkışlarda trafik de durma noktasına geldi.

Yoğunluk öylesine arttı ki plaj girişinde görevlendirilen zabıtaların, tatilcileri plajların dolduğu konusunda uyardığı ve geri çevirdikleri görüldü.  Geçtiğimiz yıllara göre gözlerden kaçmayan, en dikkat çekici fark ise plajları dolduranların arasında yabancıların çokluğu oldu.

Bunların arasında ilk sırayı Suriyeliler'in aldığı görülüyor. Yabancı uyrukluların çokluğu değil ama sahilde yol açtıkları manzaralara dikkat çekip bu durumdan şikayetçi olduklarını söyleyenlerin sayısı da az değil. 

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şile #istanbul #plaj #zabıta
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