Turizmde İstanbul'un öne çıkan ilçelerinden olan Şile, yıl sonuna kadar her bölgeden vatandaşı farklı etkinliklerle ağırlamaya hazırlanıyor.

Turizmde İstanbul'un öne çıkan ilçelerinden olan Şile, yıl sonuna kadar farklı festivallere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şile'nin doğası ve tabiatıyla farklı bir vizyon ortaya koyduğunu söyledi.Yıl sonuna kadar farklı festivaller düzenleyerek vatandaşları Şile'de misafir etmek istediklerini belirten Tabakoğlu, şöyle konuştu:



"İstanbul için Şile bir şanstır. Doğal özelliklerini koruyan ve bununla turizm yapan bir ilçe olma vasfını ortaya koyuyor. Şile Bezi Festivali 19 Temmuz'da başlayacak. Bir hafta festival yapacağız. Uluslararası bir festival olacak. Şile bezi ve muadili ürünlerle bir fuar havasında yapılacak. Mini konserlerle uluslararası sanatçılar fuarımızda olacaklar."





"Deniz ve kitap çok da güzel gider diye bir iddiamız var"



Tabakoğlu, Şile Bezi Festivali'nin ardından farklı etkinliklere devam edeceklerini dile getirdi.Bu etkinliklerden birinin Kitap Festivali olduğunu aktaran Tabakoğlu, "Turizm sezonunda kitap festivali yapacağız. Deniz ve kitap çok da güzel gider diye bir iddiamız var. Ziyaretçilerimiz, güneşin ve denizin tadını çıkarırken, kitapların sergilendiği ve her bir kitabın kendi dokusunda müzik ve sanatın icra edileceği festivalde güzel zaman geçirecek." diye konuştu.

Tabakoğlu, yıl sonuna kadar da spor ve tarımsal turizm alanında vatandaşların memnuniyet duyacağı etkinliklere imza atacaklarını söyledi.





"Şile çok farklı aktivitelerle buluşacak"



Geleneksel ata sporu olan güreşe ilişkin de bir festival hayata geçireceklerini anlatan Tabakoğlu, şöyle devam etti:



"Şile çok farklı aktivitelerle buluşacak. Ekim ayında hasat başlıyor. Tarımsal turizm dediğimiz yeryüzü pazarında da portakal şenliklerimiz olacak. Aile çiftçiliği ile yeryüzü pazarında ben de varım diyen Şile yeni bir yönetim modeli ortaya koyuyor. Tarımsal turizm vizyonumuzla Şile ekonomisini güçlendireceğiz. Sporu bisiklet ve trekking ile öne çıkarıyoruz. 16 milyon nüfuslu bir İstanbul var ve bunun yanında, turizm merkezi olan bir Şile var."