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Silivri'de kedi kurtarma operasyonu

Aydınlatma direğinin içine giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Silivri'de kedi kurtarma operasyonu

İstanbul Silivri'de kullanılmayan aydınlatma direğinin içine giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başkomutan Caddesi'nde, Piri Mehmet Paşa Camisi'nin giriş kapısının yanında bulunan aydınlatma direğinin içinde bir kedinin miyavladığını duyan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Bu sırada, kedinin çıkması için çalışma yürüten vatandaşlar, başarılı olamadı.

Daha sonra gelen itfaiye ekipleri, direği kesti. Yavru kedi, çabalara rağmen dışarı çıkmayınca ekipler direği Silivri İtfaiye İstasyonu'na götürdü.

Kedi, istasyonda yapılan çalışmayla direğin içinden kurtarıldı.

Bir süre bakılan kedi, daha sonra serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silivri #kedi kurtarma #itfaiye
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