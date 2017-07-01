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Silivri'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

İlçede yapılan denetimlerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı

Silivri'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

İstanbul Silivri'de, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan denetimlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çeşitli noktalarda uygulama yaptı.

Bu kapsamda birçok araç, iş yeri, park, bahçe ve metruk binada arama yapan ekipler, 318 gram esrar, 13 gram eroin, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

Bunlarla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü #silivri #operasyon
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