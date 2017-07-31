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Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın ölüm nedeni belli oldu

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çalışkan'ın, ilk belirlemelere göre, henüz sebebi belirlenmeyen bir nedenden dolayı çalışma odasında kendi beylik silahıyla intihar ettiğinin anlaşıldığı açıklandı

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın ölüm nedeni belli oldu

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde gelen çalışanlar, Çalışkan'ı makamında başından vurulmuş halde buldu. 

Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde, Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Emniyet Müdürlüğüne gelen Cumhuriyet savcısının incelemesi sürüyor. 

Çalışkan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Makam odasında ölü bulunan Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın, ilk belirlemelere göre, henüz sebebi belirlenmeyen bir nedenden dolayı çalışma odasında kendi beylik silahıyla intihar ettiğinin anlaşıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Silivri İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta olan 3. sınıf emniyet müdürü Hakan Çalışkan henüz sebebi belirlenmeyen bir nedenden dolayı çalışma odasında kendi beylik silahıyla ilk belirlemelere göre intihar ettiği olay yeri incelemesinin anlaşılmış olup, konu ile ilgili olarak detaylı araştırma yapıldıktan sonra bilahare bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #silivri #Hakan Çalışkan
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