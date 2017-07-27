MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
Rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
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