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Şimdi de Marmaris!

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Şimdi de Marmaris!

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.


Rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Marmaris #yangın
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