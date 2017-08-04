Antalya'da, bir simit fırınında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama, maddi hasara yol açtı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Dutlubahçe Mahallesi Fatih Caddesi'nde hizmet veren Uğur Dalgıç'a ait 2 katlı simit fırınında meydana geldi. İddiaya göre akşam kapatılan fırının ikinci katındaki tüp, gaz sızdırdı. Gece boyunca fırında biriken gaz, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından işyerinde yangın çıktı. Görgü tanıklarının haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Patlama ve yangın nedeniyle fırında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın ardından polis inceleme başlattı. Polis, işletme sahibi Uğur Dalgıç ve simit ustası Mehmet Türk'ün de ifadesine başvurdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından fırında hasar tespiti yapıldı.