Sinem Aksu ve Göksu Akyel okullarından dualarla uğurlandı
Yozgat'ta trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular için Ordu'daki okullarında tören düzenlendi. Törenlere yüzlerce kişi katıldı.
YURT 02.12.2019, 21:38
12 yaşındaki Sinem Aksu ve 14 yaşındaki Göksu Akyel okullarından dualarla uğurlandı.
Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 2 sporcu yaşamını yitirdi.
2 hentbolcu için Ordu'daki okullarında tören yapıldı.
9'uncu sınıf öğrencisi Göksu Akyel'in cenazesi tören için Ordu Lisesi'ne, 8'inci sınıf öğrencisi Sinem Aksu'nun cenazesi ise 60'ıncı Yıl Ortaokulu bahçesine götürüldü.
Okulda öğrencilerin öz geçmişlerinin de okunduğu törenler, yapılan duaların ardından sona erdi.
Bu sırada sporcuların arkadaşları Akyel ve Aksu'nun okudukları sıralara çiçek bıraktı.
ulusal.com.tr
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