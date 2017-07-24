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Sineması olmayan kentte çocukları sinemayla buluşturdu

Türkiye'nin sinema salonu olmayan 7 ili arasında yer alan Bayburt'ta, iş adamı Kenan Yavuz, köydeki evinin bahçesine yaptırdığı 250 kişilik amfide çocuklara film izleme imkanı sunuyor.

Sineması olmayan kentte çocukları sinemayla buluşturdu

Türkiye'nin sinema salonu olmayan 7 ili arasında yer alan Bayburt'ta, iş adamı Kenan Yavuz, köydeki evinin bahçesine yaptırdığı 250 kişilik amfide çocuklara film izletiyor.

Yavuz, yaklaşık 30 yıldır sinema salonu bulunmayan Bayburt'ta, yaşamını sürdürdüğü Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde kendi adını taşıyan bir kültürevi kurdu. Burada evin bahçesinde yer alan amfi tiyatroda köy çocukları yaz akşamları dondurma ikramı eşliğinde sinemayla buluşturuyor.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de özellikle son yıllarda büyük kentlerin daha cazip gelmesiyle göçün hızlandığını, dolayısıyla da Anadolu köylerindeki nüfusun azaldığını söyledi.

"Büyük bir altyapı devrimi gerçekleştirildi"

Devletin son 10 yılda adeta altyapıda devrim gerçekleştirdiğini belirten Yavuz, "Artık her köyün yolu, elektriği ve suyu var. Bu köyden arabaya bindiğinizde 25 dakika sonra üniversiteye gidiyorsunuz. Böylesi büyük bir altyapı devrimi gerçekleştirildi." dedi.

Yavuz, yatırımlar sayesinde insanların yaşam kalitesinin artırılmasına rağmen özellikle gençlerin büyük şehirlere göç etmeyi sürdürdüğünü vurgulayarak, "Göç nedeniyle Anadolu köylerinde nüfus azaldı, artık köylerde kış ve yaz nüfusu diye adlandırılan ikili yapı oluştu. Kışın köylerde sadece ihtiyarlar kalıyor." diye konuştu.

Doğup büyüdüğü Beşpınar köyünün Demirözü ilçesine 17, Bayburt'a ise 47 kilometre mesafede olduğunu anımsatan Yavuz, köyde yaptırdığı ve "Kenan Yavuz Kültürevi" adını verdiği yapıda gençlere sosyal ve kültürel açıdan çeşitli alternatifler sunmaya çalıştığını dile getirdi.

Yavuz, kültürevinde geçmişten gelen güzellikleri korumaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmeye gayret ettiğini belirterek, sosyal ve kültürel anlamda da karınca kararınca bir takım uygulamaları hayata geçirdiğini söyledi.

Bayburt'ta sinema olmadığını anımsatan Yavuz, köyündeki çocuklara istedikleri zaman sinema izleme fırsatı sunduğunu, bu anlamda diğer çocuklardan şanslı olduklarını düşündüğünü sözlerine ekledi. 


Kaynak: AA
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