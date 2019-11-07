Sınıra yeni sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.



Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan 15 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.



Sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.



Dün de Diyarbakır'dan sevkiyat yapılmıştı. Zırhlı araçlarla birlikte gönderilen havanlar, Suriye sınırına sevk edilmişti.

ulusal.com.tr