Uzaydan görülen dev Atatürk portresi yenilendi
Uzaydan görülen dev Atatürk portresi yenilendi
Hızla dünyaya yaklaşıyor
Hızla dünyaya yaklaşıyor
Süper Lig'de ayrılık! Hoca gönderildi
Süper Lig'de ayrılık! Hoca gönderildi
MİT'te flaş değişiklik
MİT'te flaş değişiklik

Sinop için kuvvetli yağış ve sel uyarısı (Hava durumu)

Meteoroloji'den, Sinop ve çevresinde çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Sinop için kuvvetli yağış ve sel uyarısı (Hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinop çevresinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli (21-50 mm) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.

Açıklamada, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sinop
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Londra'da şüpheli çanta alarmı
Sonraki Haber
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki 6 IŞİD'li yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.