Sinop'ta hamsi şenliği

Karadeniz'in incilerinden Sinop'ta öğrencilere sınav öncesi eğlence yapıldı.

Sinop Üniversitesi'nin rektörlüğü öğrenciler için hamsi şenliği düzenledi. Şenliğe çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın balık kenti Sinop'ta hamsi şenliğiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Dev ızgaralarda 1 ton hamsi kızartıldı. Kızaran hamisler öğrencilere ikram edildi.

Hamsi yalnız olur mu? 1 ton hamsi ile soğan ve helva dağıtıldı.

Şenliğe katılanların mideleri kadar kulakları da bayram etti.

Şenliğin sonunda öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.

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