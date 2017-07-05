Sinop'ta yol çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir kişi yaşamını yitirdi.

Sinop'ta yol çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir kişi yaşamını yitirdi.



Türkeli ile Ayancık ilçeleri arasında devam eden yol çalışması esnasında Büyükdüz mevkisinde göçük oluştu. Bu sırada çalışma yürüten iş makinesinin operatörü, toprak altında kaldı.



Olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından göçük altından çıkarılan ve ismi öğrenilemeyen iş makinesi operatörünün, hayatını kaybettiği belirlendi.



Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından, iş makinesi operatörünün cenazesi Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.





