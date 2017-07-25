Sinop'un Boyabat ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Boyabat yönüne giden özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, ilçe girişinde bariyere çarparak devrildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiği kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
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